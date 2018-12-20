Дениса Логинова согласовали на пост руководителя аппарата администрации Ижевска

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-20T14:19:28+03:00

До этого аппарат возглавлял Алексей Тимофеев

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Гордума Ижевска согласовала назначение руководителем аппарата администрации Ижевска Дениса Логинова. С 2009 года пост руководителя аппарата администрации занимал Алексей Тимофеев.

Денис Логинов с 2009 по 2014 год был замруководителя администрации президента и правительства Удмуртии. В 2014 году был министром по делам молодежи республики.

Также он курировал благотворительные проекты фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева: строительство Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Центральной мечети Ижевска, реконструкция стадиона на территории Гуманитарно-юридического лицея №86, закупка автомобилей «Скорой помощи» и другие.

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