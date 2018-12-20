В аварии на Воткинском шоссе в Ижевске пострадали двое

20 Дек. 12:53 2018-12-20T13:57:06+03:00

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19 декабря на Воткинском шоссе в Ижевске столкнулись автомобили «Рено-Логан» и ВАЗ-2190. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 40-летняя женщина, водитель автомобиля ВАЗ-2190, при выезде с прилегающей территории столкнулась с машиной «Рено-Логан», за рулем которого был 35-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водители обеих машин получили травмы.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 8.3 Правил дорожного движения РФ при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

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