Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов прокомментировал допинговый скандал в Австрии

20 Дек. 12:58 2018-12-20T13:58:54+03:00

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Глава Федерации биатлона Удмуртии, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал допинговый скандал, который сейчас происходит с нашими спортсменами в Австрии. Напомним, что полиция провела обыски в расположении сборной России по подозрению в нарушение антидопинговых правил на чемпионате мира 2017. По законам страны за допинг могут дать три года тюрьмы.

- Конечно, все эти события не добавляют положительных ощущений. Внимание к нашей сборной с оттенком негатива. Но вы же знаете, откуда сначала пошла информация? Дмитрий Губерниев опубликовал пост в «Инстаграм». И он поступил правильно. Объясню почему. Вы, наверное, слышали, что полиция просила не распространять эту ситуацию в медиа пространстве, но вынесли и это подхватили СМИ. Другая сторона инцидента не ожидала такого и не смогла сориентироваться. Это не говорит о том, что нам нужно расслабиться, несмотря на то, что никого из спортсменов не отстранили и все выступают в нормальном режиме, - сообщил Иван Черезов.

Он также напомнил, одно из правил медиа пространства: «всегда слушают первого, а кто говорит потом – уже оправдывается».

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