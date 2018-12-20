Зарплата Деда Мороза больше, чем у Снегурочки: какие суммы предлагают работодатели в Удмуртии?

20 Дек. 13:48 2018-12-20T15:36:32+03:00

За 30 минут работы актерам предлагается от 500 до 1000 рублей

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Зарплата Деда Мороза больше, чем у Снегурочки, это выяснили специалисты сайта hh.ru. Вакансии сравнивали за период с февраля 2015 по декабрь 2018 года. И выяснили интересный факт.

В 2018 году зарплата Деда Мороза выше, чем у Снегурочки примерно на шесть тысяч рублей. То есть Дед Мороз за праздничные дни может заработать в среднем 37 тысяч рублей, а Снегурочка, соответственно, 31,5 тысяч рублей.

За 30 минут работы актерам предлагается сумма оплаты в размере от 500 до 1000 рублей, при этом работодатель отмечает, что выплата произойдет в тот же день.

В основном ищут актеров в возрасте от 18 до 30 лет, но они должны быть пунктуальными, иметь опыт публичных выступлений и быть готовым работать в новогоднюю ночь.

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