20 Дек. 15:52 2018-12-20T16:48:42+03:00

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Двум женщинам, которые организовали финансовую пирамиду в Ижевске, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- С мая 2014 года в Ижевске две женщины управляли ООО «Модреал» и КПК «Надежные сбережения». Эти компании занимались приемом денег от жителей по договорам займа под обещание выплат высоких процентов, - сообщает ведомство.

В итоге первым вкладчикам выплачивались суммы, которые поступали от новых вкладчиков. Пострадали 118 человек, в основном жители Ижевска пенсионного возраста. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов 735 тысяч.

Женщин поймали – организовала и была руководителем 27-летняя ижевчанка, а главным бухгалтером была 46-летняя ее знакомая.

При этом обвиняемые не признали свою вину. Суд вынес руководителю приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Главному бухгалтеру назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев. Причиненный ущерб осужденные выплатили.

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