2018-12-20T16:50:05+03:00
Происшествия

Женщину-адвоката из Удмуртии, у которой уже забирали права, снова поймали пьяной за рулем

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Женщину-адвоката из Удмуртии, у которой уже забирали права, снова поймали пьяной за рулем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 45-летняя женщина выпила и села за руль, но подозрительный автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что у нее уже забирали права за пьяную езду, - сообщает ведомство.

На данный момент выясняются все обстоятельства преступления. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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