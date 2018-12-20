20 Дек. 16:24 2018-12-20T16:52:32+03:00

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За 2018 год на территории Ижевска изъяли более 34 килограммов наркотиков. Об этом рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков следственной части УМВД России по городу Михаил Петров.

Всего за 2018 год на территории города зарегистрировали более 1600 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В период с 1 января по 20 декабря 2018 года в суд направили 85 уголовных дел, 110 лиц обвиняются в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

- По состоянию на 17 декабря изъято 34 килограмма наркотиков и психотропных веществ. По приговорам районных судов Ижевска в печах одного из городских заводов уничтожено свыше двух килограммов изъятых наркотиков, - пояснил Михаил Петров.

Также было отмечено, что из всех преступлений 73 были совершены группой лиц по предварительному сговору, а 14 преступлений совершены организованной группой.

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