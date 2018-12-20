2018-12-20T16:54:16+03:00
Общество

В Удмуртии прошел «РобоФест»

Робототехнический фестиваль поддержал «Ростелеком»
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В Ижевске при поддержке «Ростелекома» прошел V Региональный молодежный фестиваль «РобоФест». Компания организовала онлайн-трансляцию соревнований в секции «РобоБиатлон». Специалисты «Ростелекома» вошли в состав жюри и наградили победителей турнира ценными призами.

«РобоБиатлон» – это соревнование роботов на специальном игровом поле. Робот должен первым прийти к финишу и правильно выполнить задание, например, нажать нужную кнопку или попасть мячом в лунку. Трасса для движения усложнена препятствиями: камнями, травой, песком и водой.

Секция «РобоБиатлон» собрала более 400 участников и болельщиков в возрасте от 6 до 18 лет. За победу состязались 10 команд. Ребята, чьи роботы оказались самыми быстрыми и точными, получили 3D-принтер, паяльную станцию и 3D-ручку от «Ростелекома». Подарки помогут участникам конструировать новых роботов и развивать технические навыки.

- Турнир прошел зрелищно. Роботы были хорошо сконструированы и правильно выполняли задачи. «Ростелеком» и дальше будет поддерживать подобные проекты, поскольку они помогают развивать техническое мышление школьников, повышают их интерес к науке и цифровой инженерии, - рассказал директор по работе с массовым сегментом филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком» Евгений Софронов. - Желаем всем участникам успехов в учебе и научном творчестве.

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