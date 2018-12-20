20 Дек. 16:47 2018-12-20T16:47:43+03:00

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На Центральной площади Ижевска уже виднеются очертания будущего Ледового городка «Музыкальная сказка». Хоть и пока не совсем понятно, как именно все расположится, но уже можно сделать вывод, что для жителей города готовят что-то очень интересное.

Фото: Бурцева Ирина

На строительство городка завезли более 500 ледяных блоков, которые заготавливали еще в ноябре.

Фото: Бурцева Ирина

Ранее пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщала, что тема ледового городка будет перекликаться с годом театра. На площади расположатся Дворец Спящей красавицы, Жар-птица, богатырский конь(продолжение).

Фото: Бурцева Ирина

Напомним, что открытие ледового городка намечено на 27 декабря, в тот же день и зажгут огни на главной елке Ижевска(продолжение).