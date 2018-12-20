2018-12-20T17:03:58+03:00
Общество

Спрос на М2М-решения Tele2 в Удмуртии вырос на треть

Чаще всего они используются в банковском секторе
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Tele2 фиксирует растущий интерес бизнес-клиентов Удмуртии к сервисам межмашинного взаимодействия (М2М). За год абонентская база М2М в регионе выросла на 35%, а выручка оператора в этом сегменте увеличилась в полтора раза.

По данным оператора, наиболее востребованы М2М-решения в банковском секторе, а также в работе онлайн-касс и терминалов оплаты. Более 40% SIM-карт М2М в регионе используются для обеспечения стабильной передачи данных в этом сегменте. В целом же количество устройств в республике, использующих SIM-карты М2М от Tele2, за год увеличилось на 35%.

Растущей популярностью сервисы межмашинного взаимодействия также пользуются в сфере транспорта и логистики для удаленного мониторинга автопарка. SIM-карты, установленные в автомобильные GPS-трекеры и GPS-маяки, позволяют компаниям оптимизировать маршруты движения, отслеживать перемещения транспорта и повышают безопасность на дорогах. Востребованность М2М-решений Tele2 оператор также фиксирует среди промышленных предприятий, банков и организаций в сфере ЖКХ. Кроме того, сервисы Machine-to-Machine нашли широкое применение в организации систем безопасности компаний, работающих в различных отраслях.

Tele2 предоставляет инфраструктуру для решений М2М на базе технологий 2G/3G и 4G. На сегодняшний день сеть второго поколения охватывает 99% жителей Удмуртии, скоростной 3G-интернет доступен 94% населения, а воспользоваться технологией LTE могут 92% жителей республики.

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