2018-12-20T17:25:33+03:00
Политика

Два замглавы администрации Ижевска избавились от статуса и.о.

Такое решение приняли депутаты гордумы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Павел Новгородцев – начальник управления финансов и Дмитрий Чистяков – замглавы по социальной политике, теперь стали не исполняющими обязанности и официально приступили к своим полномочиям. Это решение приняли депутаты городской думы 20 декабря, в четверг на очередной сессии.

Павел Новгородцев занял пост в июле 2018 года, до этого он был заместителем министра финансов Удмуртии. Дмитрий Чистяков пришел на должность в ноябре 2017 года, а также избирался депутатом городской думы шестого созыва.

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