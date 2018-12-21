2018-12-21T05:46:24+03:00
Авто

В Ижевске установят 15 камер у здания министерства транспорта Удмуртии

Водителей просят не переживать, они размещаются временно
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В пятницу, 21 декабря, в Ижевске у здания министерства транспорта и дорожного хозяйства появится 15 камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Если говорить конкретнее, то их установят в 9.00 на улицах 30 лет Победы и Кирова.

- Министерство проведет проверку работоспособности передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Необходимость проверки вызвана возвращением комплексов заказчику после проведения ремонтно-диагностических работ, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Автолюбителей просят не переживать. Комплексы будут работать в тестовом режиме и штрафы за зафиксированные ими нарушения выписывать не будут.

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