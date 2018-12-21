Жительница Набережных Челнов отсудила миллион рублей за смерть сына в колонии Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:55 2018-12-21T06:55:56+03:00

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Городской суд Набережных Челнов вынес решение по иску местной жительницы, которая требовала компенсации за смерть сына в колонии Удмуртии. Как сообщает пресс-служба суда, в 2010 году мужчина был признан виновным в краже и осужден на два года лишения свободы. При приеме осужденного, и.о. начальника колонии потребовал, чтобы тот работал. Хотя в законном порядке его признали инвалидом 2 группы, и он имел право отказаться от этого.

- С целью принуждения его к работам, а также из мести за отказ, и.о. начальника колонии надел на осужденного наручники и завел в обыскное помещение. После чего, действуя в составе группы лиц, применил в отношении осужденного насилие, в том числе с применением специальных средств, нанеся ему множественные удары по различным частям тела, - сообщает пресс-служба суда.

В результате, мужчину доставили в больницу с острой почечной и полиорганной недостаточностью. Через день он скончался.

- Суд удовлетворил иск матери частично, взыскав в ее пользу один миллион рублей с Управления Федеральной службы исполнения наказаний России за счет казны Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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