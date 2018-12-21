2018-12-21T07:48:07+03:00
Общество

Ижевский автомат «Калашникова» возглавил список топ-5 оружий, с которыми не захотят столкнуться на войне

Рейтинг составило американское издание The National Interest
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: wpapers.ruФото: wpapers.ru
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Автомат Калашникова, производства ижевского оружейного завода, возглавил список из пяти оружий, с которым не захотят столкнуться на войне. Рейтинг подготовлен американский изданием The National Interest («Народный интерес»). Кайл Мизоками, автор публикации, пишет о том, что за последние 100 лет в современной войне произошли захватывающие дух успехи. Многие вооружения, которые не существовали в 1914 года, быстро завоевали ключевые позиции в вооруженных силах мира.

- Бесспорным королем современного поля боя является автомат Калашникова модель 47 или АК-47. Чрезвычайно надежный, АК-47 находится в изобилии на полях сражений Третьего мира. От американской рэп-музыки до Зимбабве, AK-47 является одним из самых узнаваемых символов - любого рода - в мире, - пишет автор материала.

Также в списке есть пулемет Калашникова. Он расположился по рейтингу на четвертом месте. Кайл выделяет в качестве опасный орудий американскую винтовку М16, пулемет М240 и китайскую штурмовую винтовку QBZ-95.

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