В Ижевске вынесли приговор наркоторговцем, которые работали на биткойны

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-21T08:16:44+03:00

Два товарища решили сделать свой сайт по продаже запрещенных веществ и даже уже договорились о поставках

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Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор двум мужчинам, которые занимались распространением наркотиков. Планы у них были глобальные, но реализовать их не удалось.

Так, два товарища сначала делали закладки на территории города и через интернет говорили покупателям, где можно найти товар. Но, судя по всему, этого им было мало, и они стали получать уже большие партии наркотиков. Потом даже встретились с поставщиком в Казани.

- У злоумышленников возник умысел на создание своего личного Интернет-магазина по распространению наркотиков. Для этого они разработали и создали свой Интернет-сайт, разместили в сети объявления о распространении наркотических средств, - рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Следственной части СУ УМВД России по г. Ижевску Михаил Петров.

Продумали и систему «отмывания» денег. Покупатели оплачивали наркотики через систему криптовалюты «Биткойн» и платежных систем. Осужденным оставалось только обналичить их через банковские карты и потратить.

И вот, когда в их воображении уже маячили образы Эскобара и Эль Чапо, к ним нагрянули сотрудники полиции. Было изъято более 3 килограммов различных наркотических средств синтетического происхождения.

Судом им назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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