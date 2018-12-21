СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-21T09:02:44+03:00

Оказалось, ранее он был судим

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Мошеннику из Удмуртии вынесли приговор за махинации с теплицами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В июне-июле 2017 года коммерческий директор ООО «РегионКамСтрой» заключил договоры о поставке и установке стеклянных теплиц, которые не собирался делать. Получив деньги от граждан он потратил их в личных нуждах, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 233 800 рублей, суд вынес мужчине приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом 40 тысяч рублей.

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