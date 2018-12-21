Городская дума Ижевска приняла профицитный бюджет

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-21T10:03:03+03:00

Такое решение приняли во втором чтении на очередной сессии

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Городская дума Ижевска впервые приняла профицитный бюджет. Такое решение депутаты приняли во втором чтении на очередной сессии 20 декабря.

Профицит бюджета города на 2019 год составит 36 миллионов рублей. Доходы составят 12,092 миллиардов рублей, расходы – 12,056 миллиардов рублей. Начальник управления финансов Павел Новгородцев отметил, что профицит технический, и он позволит Ижевску не выходить за рамки финансовых обязательств по кредитам.

Во втором чтении доходы и расходы увеличились на 619 миллионов рублей из-за допдоходов от налогов, имущества, продажи материальных активов и поступлений из регионального бюджета.

Также в 2019 году городской долг уменьшится на 374 миллионов рублей.

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