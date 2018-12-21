2018-12-21T10:03:03+03:00
Экономика

Городская дума Ижевска приняла профицитный бюджет

Такое решение приняли во втором чтении на очередной сессии
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Городская дума Ижевска впервые приняла профицитный бюджет. Такое решение депутаты приняли во втором чтении на очередной сессии 20 декабря.

Профицит бюджета города на 2019 год составит 36 миллионов рублей. Доходы составят 12,092 миллиардов рублей, расходы – 12,056 миллиардов рублей. Начальник управления финансов Павел Новгородцев отметил, что профицит технический, и он позволит Ижевску не выходить за рамки финансовых обязательств по кредитам.

Во втором чтении доходы и расходы увеличились на 619 миллионов рублей из-за допдоходов от налогов, имущества, продажи материальных активов и поступлений из регионального бюджета.

Также в 2019 году городской долг уменьшится на 374 миллионов рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уже сегодня Алина Загитова выступит на Чемпионате России! Смотрите подробное расписание(подробнее)

ИПОПАТ подвел итоги очередного розыгрыша ящика мандаринов. Номера карт победителей на сайте

Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии одержала первую крупную победу международного уровня
ИПОПАТ провел второй розыгрыш среди пассажиров автобусов Ижевска
Мошеннику из Удмуртии вынесли приговор за махинации с теплицами
В новогодние праздники цена проезда на автобусах Ижевска будет ниже
В Ижевске вынесли приговор наркоторговцем, которые работали на биткойны
Ижевский автомат «Калашникова» возглавил список топ-5 оружий, с которыми не захотят столкнуться на войне
Жительница Набережных Челнов отсудила миллион рублей за смерть сына в колонии Удмуртии
Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года
В Ижевске установят 15 камер у здания министерства транспорта Удмуртии
Два замглавы администрации Ижевска избавились от статуса и.о.
Спрос на М2М-решения Tele2 в Удмуртии вырос на треть
На Центральной площади Ижевска уже виднеются очертания будущего Ледового городка
В Удмуртии прошел «РобоФест»
За 2018 год на территории Ижевска изъяли более 34 килограммов наркотиков
Женщину-адвоката из Удмуртии, у которой уже забирали права, снова поймали пьяной за рулем
Двум женщинам, которые организовали финансовую пирамиду в Ижевске, вынесли приговор