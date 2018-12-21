ЧП в одном из Ижевских троллейбусов: как получилось, что воспитатель забыл ребенка в транспорте
В одном из Ижевских троллейбусов произошло ЧП, воспитатель детского сада забыл ребенка в общественном транспорте. Об этом написали в соцсетях, а потом и подтвердили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ».
Группа детей и воспитатель ехали из Центра до остановки «Техучилище» на улице Дзержинского. После того, как троллейбус уехал воспитатель поняла, что одной девочки нет. Но в троллейбусе кондуктор быстро среагировала и сообщила центральному диспетчеру, а после успокоила ребенка.
В это время воспитатель уже обратилась в полицию, девочку забрали на улице Труда у депо. Номер детского сада не уточняется.
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