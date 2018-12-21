Жидкость для розжига убила троих: что случилось в одном из районов Удмуртии
В Селтинском районе Удмуртии проводится проверка по факту смерти троих мужчин. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
- Выяснилось, что три мужчины 47, 54 и 59 лет употребляли жидкость для розжига угля внутрь. В составе этой жидкости токсичные вещества, которые не пригодны для употребления внутрь, - сообщает ведомство.
В результате все трое мужчин погибли, при этом только один успел дойти до больницы, но это его не спасло.
На сегодняшний день выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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