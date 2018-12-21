2018-12-21T11:34:42+03:00
Происшествия

Жидкость для розжига убила троих: что случилось в одном из районов Удмуртии

Один мужчина успел дойти до больницы, но это ему не помогло
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.colors.lifeФото: www.colors.life
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В Селтинском районе Удмуртии проводится проверка по факту смерти троих мужчин. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

- Выяснилось, что три мужчины 47, 54 и 59 лет употребляли жидкость для розжига угля внутрь. В составе этой жидкости токсичные вещества, которые не пригодны для употребления внутрь, - сообщает ведомство.

В результате все трое мужчин погибли, при этом только один успел дойти до больницы, но это его не спасло.

На сегодняшний день выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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