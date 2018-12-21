2018-12-21T11:44:08+03:00
Происшествия

Разыскивается 14-летняя девочка, которая пропала в Удмуртии

Она ушла из дома 17 декабря и до сих пор ее нет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: psoregion18Фото: psoregion18
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Разыскивается 14-летняя девочка, которая пропала в Удмуртии. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18» ВКонтакте.

17 декабря, в понедельник девочка ушла из дома в поселке Балезино Удмуртии, также ее видели в городе Глазов.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост средний, телосложение среднее, волосы прямые темно-русые, без головного убора. Одежда: красная куртка, черные кожаные сапоги до колена.

Всех кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в Поисково-спасательный отряд «Регион 18» по телефону 8 (951) 195-29-71 (звонить можно круглосуточно) или в полицию по телефону 02.

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