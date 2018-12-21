Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда «Сообщество» в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-21T12:57:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» в Удмуртии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

С 20 декабря фонд возглавляет Евгения Ладыжец, которая была программным директором фонда. «Сообщество» было создано по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова в июле 2017 года. Его целью является помощь людям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, поддержка проектов и гражданских активистов.

Например, фонд «Сообщество» помогал пострадавшим в обрушившимся доме на улице Удмуртской.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание! В Удмуртии разыскивают 14-летнего подростка (подробнее).

В Ижевске воспитатель забыл ребенка в троллейбусе? Выяснили все подробности истории, которая сейчас расходится по социальным сетям (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».