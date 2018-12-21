Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда «Сообщество» в Удмуртии
Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» в Удмуртии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».
С 20 декабря фонд возглавляет Евгения Ладыжец, которая была программным директором фонда. «Сообщество» было создано по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова в июле 2017 года. Его целью является помощь людям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, поддержка проектов и гражданских активистов.
Например, фонд «Сообщество» помогал пострадавшим в обрушившимся доме на улице Удмуртской.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Внимание! В Удмуртии разыскивают 14-летнего подростка (подробнее).
В Ижевске воспитатель забыл ребенка в троллейбусе? Выяснили все подробности истории, которая сейчас расходится по социальным сетям (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»