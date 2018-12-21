СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-21T12:56:33+03:00

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За долги по коммунальным услугам три жителя Ижевска могут лишиться своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ».

Трое должников были предупреждены несколько раз, после их дела передали в суд. В итоге последовал арест имущества.

Долги варьируются в сумме от 26 тысяч до 102 тысяч рублей. Если в течение 10 дней ижевчане не погасят долги, то автомобили выставят на продажу, чтобы оплатить задолженность.

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