За долги по коммунальным услугам три жителя Ижевска могут лишиться своего автомобиля
За долги по коммунальным услугам три жителя Ижевска могут лишиться своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ».
Трое должников были предупреждены несколько раз, после их дела передали в суд. В итоге последовал арест имущества.
Долги варьируются в сумме от 26 тысяч до 102 тысяч рублей. Если в течение 10 дней ижевчане не погасят долги, то автомобили выставят на продажу, чтобы оплатить задолженность.
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