Сотрудники «Удмуртнефти» встретились со студентами Института нефти и газа УдГУ

СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-21T12:55:14+03:00

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В Институте нефти и газа (ИНиГ) прошли ежегодные «Дни Роснефти». На традиционной встрече студенты 1-5 курсов смогли напрямую пообщаться с руководителями подразделений и молодыми специалистами «Удмуртнефти». Будущих нефтяников пригласили принять участие в ежегодной региональной научно-технической конференции, где они смогут представить свои проекты наравне с молодыми специалистами.

Каждый год на месторождениях, в цехах и лабораториях предприятия и его дочерних компаниях проходит практику более 100 студентов профильных вузов. Те, кто показывает хорошие результаты в учёбе и работе, получают корпоративную стипендию «Удмуртнефти». В этом году её обладателями стали девять студентов ИНиГ. В их числе – четверокурсник Максим Микешкин. Потомственный нефтяник ещё в школе твёрдо решил пойти по стопам родителей и поступил в Роснефть-класс пос. Игра. Такие же классы сегодня действуют в Ижевске, Воткинске и Сарапуле.

– Такие встречи – это возможность выстроить диалог с будущим работодателем, - рассказал Максим. - Здесь я могу узнать о программах социальной поддержки, возможностях карьерного роста, решить вопрос о своей производственной практике. Благодаря тому, что институт плотно сотрудничает с «Удмуртнефтью», уже на первом курсе я смог наглядно увидеть производственный процесс и освоить специальность оператора по добыче нефти и газа.