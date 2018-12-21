Сотрудники полиции отыскали пропавшего 11-летнего мальчика из Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-21T12:45:27+03:00

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Пропавшего школьника отыскали полицейские из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В дежурную часть отделения МВД России по Камбарскому району обратилась мама 11-летнего мальчика, она сообщила, что ее сын не вернулся со школьного кружка, телефон у него выключен, - сообщает ведомство.

Полицейские обнаружили мальчика около 2 часов ночи в подъезде одного из домов города Камбарки. Выяснилось, что после занятий ребенок гулял с другом на улице, после прогулки зашел погреться в подъезд, там и остался ночевать.

Сотрудники полиции передали ребенка родителям.

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