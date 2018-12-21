Сотрудники полиции отыскали пропавшего 11-летнего мальчика из Удмуртии
Пропавшего школьника отыскали полицейские из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В дежурную часть отделения МВД России по Камбарскому району обратилась мама 11-летнего мальчика, она сообщила, что ее сын не вернулся со школьного кружка, телефон у него выключен, - сообщает ведомство.
Полицейские обнаружили мальчика около 2 часов ночи в подъезде одного из домов города Камбарки. Выяснилось, что после занятий ребенок гулял с другом на улице, после прогулки зашел погреться в подъезд, там и остался ночевать.
Сотрудники полиции передали ребенка родителям.
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