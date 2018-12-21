Большегрузы не смогут ездить по трассе Ижевск-Ува из-за угрозы обрушения моста

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-21T13:20:32+03:00

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На автодороге Ижевск-Ува ввели ограничение движения для большегрузов (автомобили с максимальной массой свыше 20 тонн). Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- Ограничения начнут действовать с 21 декабря 2018 года до 5 ноября 2019 года. Это связно с угрозой обрушения искусственного сооружения через реку Ягуречка, - сообщает ведомство.

Фото: Яндекс Карты

Весной планируется восстановить обрушающуюся конструкцию и построить объездную дорогу.

Водителям большегрузов рекомендуют отнестись с пониманием и не пренебрегать запретом, объехать этот участок можно через Вавож.

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