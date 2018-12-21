СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-21T14:50:01+03:00

В состав общественной платы входит 48 человек

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Общественную палату Удмуртии полностью сформировали 20 декабря на общем собрании. В Общественную палату входят 48 человек, часть которых утверждает глава Удмуртии и госсовет. Также в формировании принимают участие общественные объединения.

Таким образом, глава республики утвердил:

Владимир Байметов – «Всеудмуртская организация «Удмурт кенеш»

Ольга Бускина – «Удмуртская организация Российского Союза Молодежи»

Игорь Быков – общественная организация ветеранов «Боевое братство»

Максим Воробьев – УРО «Всероссийское общество инвалидов»

Петр Елкин – «Союз художников удмуртской Республики»

Нафис Ихсанов – «региональное Духовное Управление Мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»

Елена Капитоненко – «Союз журналистов Удмуртии»

Энвиль Касимов – «Союз театральных деятелей Удмуртии»

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин - «Ижевская и Удмуртская епархия Русской Православной церкви»

Константин Труфанов - региональное отделение Общероссийской организации «Деловая Россия»

Рашид Хуснутдинов – региональное отделение организации «Ассоциация юристов России»

Иван Черезов – «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо»

Михаил Черемных – региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Владимир Черников – «Общество спасения на водах в Удмуртии»

Степан Чирков – отделение молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Ольга Чураева – региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

16 человек, которых утвердили депутаты Госсовета Удмуртии:

Валерий Богатырев – региональная общественная организация «Федерация велоспорта Удмуртской Республики»

Раиль Галиахметов – региональная национально-культурная автономия татар Удмуртии

Наталья Гвоздкова – удмуртская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ

София Гунина – общественная организация «Союз потребителей»

Александр Евсеев - общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртии»

Григорий Желудов - общественная организация «Генеральское собрание»

Михаил Зайцев - союз «Удмуртская торгово-промышленная палата»

Валентин Захаров - общественная организация ветеранов и пенсионеров ГУ МЧС по Удмуртии

Фаиль Ибрагимов - удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Долг»

Георгий Крылов – удмуртская республиканская общественная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса

Борис Крымский - ассоциация промышленных предприятий Удмуртии

Светлана Малышева - региональная общественная организация «Союз женщин Удмуртской Республики»

Татьяна Пензина – региональное общественное движение ветеранов физической культуры и спорта

Виталий Тюльпин – общественная организация «Общество русской культуры Удмуртской Республики»

Александр Ходырев – региональное объединение работодателей «Союз Строителей Удмуртии»

Валерий Ходырев – общественная организация «Союз офицеров Удмуртии»

16 человек от общественных объединений: Андрей Аввакумов, Максим Гаврилов, Ирина Голубева, Ольга Зосимова, Константин Кайгородов, Илья Кычанов, Виталий Лекомцев, Сергей Морозов, Татьяна Никольская, Олег Орденко, Сергей Пермяков, Александр Радевич, Александра Семенова, Ламия Сунцова, Игорь Сухоруков, Марина Шахтарина.

В этом составе общественная палата Удмуртии приступит к работе в январе 2019 года.