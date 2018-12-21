Выходные в Удмуртии обещают быть холодными
Выходные в Удмуртии обещают быть холодными, морозные деньки сохранятся до понедельника, 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Однако в ночь на субботу, 22 декабря, температура немного спадет, -13…-18 градусов, днем -11…-16 градусов, небольшой снег.
В воскресенье, 23 декабря, днем температура составит -10…-15 градусов, а ночью -16…-21 градус.
В начале следующей недели температура поднимется, но появится ветер. В понедельник, 24 декабря, значительно потеплеет - днем -5…-10 градусов, ночью -10…-15 градусов, небольшой снег.
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