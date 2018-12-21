2018-12-21T15:43:59+03:00
Общество

1200 человек приняли участие в турнире по хоккею им. М.Т. Калашникова в Удмуртии

Церемония закрытия соревнований состоялась 19 декабря
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На протяжении месяца любители хоккея в Удмуртии были свидетелями грандиозного спортивного праздника, организованного при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Турнир по хоккею им. М.Т. Калашникова объединил 72 команды из 25 муниципальных образований республики, всего – более 1200 человек. В рамках турнира было сыграно 170 матчей в 6 возрастных категориях.

19 декабря текущего года в Государственном цирке Удмуртии состоялась торжественная церемония закрытия турнира, в которой принял участие генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков. Он зачитал приветственное слово от Председателя Совета директоров АО «Промышленно-финансовая группа «САФМАР», Председателя Совета Благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева:

- Этот турнир стал ярким спортивным событием для всех нас. Основанный мной фонд «САФМАР» уделяет особое внимание благотворительным проектам, направленным на развитие детского массового спорта в Удмуртии. Всего в течение 3 лет на развитие детско-юношеского хоккея в республике планируется направить 450 млн руб. Уже начаты работы по возведению ледового дворца в Можге, строятся ледовые площадки в районах Удмуртии. Уверен, что поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» позволит реализовать самые смелые планы и мечты будущих чемпионов!

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Теплые слова благодарности за помощь в организации турнира в адрес Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова прозвучали от министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Натальи Владимировны Гольцовой, а также от других участников торжественной церемонии.

Финальным подарком для спортсменов и гостей мероприятия стало праздничное цирковое представление.

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