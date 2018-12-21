Полиция Ижевска задержала безработного поджигателя
Полиция Ижевска задержала безработного поджигателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В ноябре 2018 года 54-летний безработный мужчина лежал в одной из больниц Ижевска, ночью он попросил медперсонал выпустить его покурить на улицу, на что получил отказ. Из-за этого мужчина поджег постельное белье в палате, - сообщает ведомство.
Причиненный ущерб составил около 393 тысяч рублей. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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