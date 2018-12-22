СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-22T10:18:56+03:00

В новогодние праздники это особенно важно

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Минздрав Удмуртии дал несколько рекомендаций для здоровья сердца в новогодние застолья. Самое главное ограничить большое количество соленой, сладкой и жирной пищи.

Лучше употреблять в пищу больше овощей, фруктов желательно в свежем виде. Исключить майонез, высококалорийную сметану и сливки. И лучше для приготовления пищи использовать тушение или запекание.

Для сохранности здоровья сердца нужно пить больше воды и минимум алкоголя.

В праздники нужно больше двигаться и быть активными – танцы, подвижные игры, прогулки на свежем воздухе.

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