Директор одного из предприятия Удмуртии украл имущество организации

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-22T17:06:46+03:00

Ущерб составил более 20 тысяч рублей

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Директор одного из предприятия Удмуртии обвиняется в хищении имущества организации. Об этом сообщает пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

- 36-летний мужчина украл имущество предприятия: сдал списанную технику в металлолом, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщает ведомство.

Ущерб составил более 20 тысяч рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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