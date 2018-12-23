В Удмуртии три человека погибли после употребления жидкости для розжига угля

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-23T09:52:01+03:00

В 2018 году зарегистрировано уже 5 случаев

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В Селтинском районе Удмуртии три человека скончались из-за употребления жидкости для розжига угля.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, 30 ноября три местных жителя в возрасте 47, 54 и 59 лет выпивали эту жидкость. Она содержит в своем составе токсичные вещества и не пригодна для употребления внутрь.

- В результате чего спустя непродолжительное время все трое скончались: один успел добраться до районной больницы, а двое других скончались по месту своего жительства, - сказано в сообщении.

За 2018 год в Увинском, Селтинском, Сюмсинском и Вавожском районах из-за употребления спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для употребления, погибло уже 5 человек. В прошлом году не было ни одного подобного случая.

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