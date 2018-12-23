Жителя Удмуртии осудили за нападение с ножом на судебного пристава

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-23T13:29:07+03:00

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В Удмуртии за нападение на судебного пристава осудили 29-летнего жителя Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что 13 августа в квартиру, где находился осужденный со своей знакомой, пришел судебный пристав. Сотрудник ведомства должен был привести хозяйку квартиры в службу судебных приставов. Однако злоумышленник стал препятствовать исполнению служебных обязанностей и преградил доступ в квартиру. Затем мужчина вооружился ножом, и, угрожая убийством, несколько раз ударил ножом по резиновой палке – ее пристав выставил в целях самозащиты.

- В ходе допроса мужчина не отрицал возможности совершения им указанных действий, однако пояснил, что ничего не помнит ввиду сильного алкогольного опьянения. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сказано в сообщении.

Отметим, мужчина был ранее судим.

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