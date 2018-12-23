2018-12-23T14:27:39+03:00
Общество

Больше недели в Ижевске ищут 67-летнюю женщину

14 декабря она ушла в неизвестном направлении
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: ПСО «Регион 18»Фото: ПСО «Регион 18»
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67-летнюю Надежду Кочергину ищут в Ижевске. 14 декабря она ушла из дома по ул. Буммашевской в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Надежда была одета в светло-зеленое пальто с круглым меховым воротником голубоватого цвета, черную круглую фетровую шляпу, черные замшевые сапоги, черные лосины и коричневую блузку.

Приметы пропавшей: рост 156 см, среднего телосложения, короткие волосы, крашеные в темно-бордовый цвет, зеленые глаза. Из особых примет – шрам от операции в районе поясницы. Надежда ходит с трудом, речь неразборчива.

- Всех кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия ПСО) или 02 (с мобильного 102), - сказано в сообщении.

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