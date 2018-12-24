2018-12-24T05:41:44+03:00
Общество

В Ижевске состоится благотворительная акция «Хочу домой»

Бездомные собаки смогут обрести хозяев
Елена Перевощикова
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Фото: pixabayФото: pixabay
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29 декабря в 19:00 на Центральной площади Ижевске пройдет благотворительная акция “Хочу домой”. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

Ижевчане и гости города смогут отлично отдохнуть и повеселиться на празднике, пообщаться со зверями, единомышленниками, а также помочь волонтером и, самое главное, найти своего верного друга. Собаки, спасенные с городских улиц, социализированные, привитые и обработанные от паразитов, в этот день смогут обрести хозяев.

Известно, что для гостей фестиваля свои яркие номера готовят танцевальные коллективы Ижевска «Вертикаль» и «Атлантида», также выступит студия свинговых танцев Линди Бум.

-Удивят своими танцами и выступлениями гости со своими четвероногими друзьями из кинологического центра «Оружейный град», конкурсы и призы для всех гостей мероприятия. Также на празднике можно будет проконсультироваться с кинологами по воспитанию своих домашних животных, - сообщают организаторы.

Все неравнодушные смогут оказать благотворительную помощь животным. Для приюта «Кот и Пёс» на празднике будет собираться мешок добра: лекарства, корма для животных и другое.

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