Супружеская пара из Удмуртии занималась сбытом наркотиков

СЕГОДНЯ 06:14 2018-12-24T06:14:34+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали 40-летнего безработного жителя Глазова, у которого при досмотре обнаружили свертки с наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 160 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что мужчина являлся наркокурьером в одном из интернет-магазинов. Запрещенные вещества он приобрел через Интернет, а закладку забрал в тайнике в Ижевске. Сбыть ее задержанный хотел в Глазове.

-По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное дело, - сообщает ведомство.

Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в деле замешана и 28-летняя супруга задержанного. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе А с его жены, имеющей малолетнего ребенка, взята подписка о невыезде. Мужчине же грозит до 15 лет лишения свободы.

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