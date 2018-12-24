Супружеская пара из Удмуртии занималась сбытом наркотиков
В Удмуртии полицейские задержали 40-летнего безработного жителя Глазова, у которого при досмотре обнаружили свертки с наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 160 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Известно, что мужчина являлся наркокурьером в одном из интернет-магазинов. Запрещенные вещества он приобрел через Интернет, а закладку забрал в тайнике в Ижевске. Сбыть ее задержанный хотел в Глазове.
-По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное дело, - сообщает ведомство.
Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в деле замешана и 28-летняя супруга задержанного. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе А с его жены, имеющей малолетнего ребенка, взята подписка о невыезде. Мужчине же грозит до 15 лет лишения свободы.
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