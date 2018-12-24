Команда автомобилистов из Удмуртии составили фигуру свиньи из машин
Команда автомобилистов из Удмуртии составили фигуру свиньи из машин. Фотографию выложили в группе ВКонтакте.
Автолюбители решили поучаствовать в международном флэш-мобе перед наступающим новым годом.
Так как символ 2019 года свинья, команда решила сделать именно ее.
Напомним, что в Глазове автомобилисты выстроили машины в елочку, сколько человек и машин поучаствовали в создание этой красоты читайте здесь.
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