СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-24T08:27:40+03:00

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Команда автомобилистов из Удмуртии составили фигуру свиньи из машин. Фотографию выложили в группе ВКонтакте.

Автолюбители решили поучаствовать в международном флэш-мобе перед наступающим новым годом.

Так как символ 2019 года свинья, команда решила сделать именно ее.

Напомним, что в Глазове автомобилисты выстроили машины в елочку, сколько человек и машин поучаствовали в создание этой красоты читайте здесь.

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