Двоих мужчин задержали в Ижевске по подозрению в краже ограждения школы
Двоих мужчин задержали в Ижевске по подозрению в краже ограждения школы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В середине декабря мужчины 39 и 45 лет украли металлическое ограждение, расположенное около одной из школ в Октябрьском районе Ижевска, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, ущерб составил более 2,5 тысяч рублей. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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