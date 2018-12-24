СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-24T11:11:42+03:00

Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Двоих мужчин задержали в Ижевске по подозрению в краже ограждения школы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В середине декабря мужчины 39 и 45 лет украли металлическое ограждение, расположенное около одной из школ в Октябрьском районе Ижевска, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил более 2,5 тысяч рублей. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии установили предельные тарифы на проезд через реку Кама и Буй(подробнее).

По какой причине олимпийские чемпионы не соглашаются ехать на "Ижевскую винтовку"(подробнее).

Какая погода ждет ижевчан в последнюю неделю уходящего года?(подробнее).