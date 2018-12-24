СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-24T11:55:05+03:00

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У двух школ Ижевска в 2019 году появятся стадионы, строительство которых будет финансироваться из бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Депутаты городской думы на очередной сессии согласовали объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые финансируются из бюджета Ижевска.

Строительство стадионов у гимназии №56 на улице Удмуртская и школы №74 на улице Ленина также согласовали.

Напомним, что более 500 детских садов, школ и больниц в Удмуртии нуждаются в ремонте. На это нужно 3 млрд рублей, которых в бюджете нет. Александр Бречалов рассказал, что для выявления источников финансирования разрабатывается "специальный инструмент"(подробнее).

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