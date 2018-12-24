В 2019 году во всех отделах судебных приставов в Удмуртии начнет работать дежурный судебный пристав

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-24T12:41:57+03:00

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В 2019 году во всех районных отделах судебных приставов Удмуртии принимать граждан будет дежурный судебный пристав. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Физическое лицо может обратиться к дежурному приставу, чтобы подать любое заявление в рамках исполнительного производства, проинформироваться по исполнительному производству.

Также любой гражданин может обратиться к судебному приставу-исполнителю или к начальнику отдела - старшему судебному приставу районного отдела судебных приставов во вторник с 09.00 до 13.00, в четверг с 13.00 до 18.00.

Если вдруг физлицо неудовлетворенно ответом, можно записаться на личный прием к заместителю руководителя УФССП России по Удмуртии, который проводится по понедельникам с 14.00 до 18.00, либо к главному судебному приставу Удмуртской Республики, в четверг с 14.00 до 18.00.

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