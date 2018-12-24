Студенты одного из техникумов Удмуртии украли огнетушители

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-24T13:00:31+03:00

Ущерб составил более двух тысяч рублей

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Студенты одного из техникумов Удмуртии подозреваются в краже огнетушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В феврале 2018 года, после занятий в техникуме украли четыре огнетушителя, потом они рассыпали их на пустыре, а баллоны выкинули. Руководство техникума снова установили огнетушители, но злоумышленники украли и их, - сообщает ведомство.

Возбуждены уголовные дела, ущерб составил более двух тысяч рублей. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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