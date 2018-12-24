Злоумышленник, который обокрал микрофинансовую организацию в Удмуртии, задержан «по горячим следам»
Злоумышленник, который обокрал микрофинансовую организацию в Удмуртии, задержан «по горячим следам». Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В помещение организации вошел мужчина, он дождался пока все посетители уйдут, достал нож и, угрожая им, потребовал деньги из кассы. После он скрылся с места преступления, - сообщает ведомство.
Оперативниками отдела полиции «по горячим следам» мужчина был задержан, им оказался 25-летний ранее судимый житель города Глазов. Преступник был задержан благодаря камерам видеонаблюдения, которые были в помещении организации.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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