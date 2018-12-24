2018-12-24T14:43:14+03:00
Общество

При поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в с. Сигаево построен крытый многофункциональный каток

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21 декабря текущего года для всего Сарапульского района состоялось знаковое событие – в с.Сигаево торжественно открыт многофункциональный каток. Это первая ледовая площадка, построенная в рамках подписанного Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева о развитии детско-юношеского хоккея в Удмуртии. Данное Соглашение заключено на 3 года, объем финансирования составит 450 миллионов рублей.

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Также по данному Соглашению завершено обустройство хоккейной коробки в п. Балезино. Идет строительство ледовой арены в г. Можге и обустройство хоккейной коробки в п. Малая Пурга.

В торжественной церемонии открытия катка принял участие генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков:

- В этом году в рамках подписанного Соглашения мы уже провели турнир по хоккею «Золотая шайба», турнир по хоккею им. М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд, кубок им. М.Т. Калашникова по хоккею-следж. Сегодняшнее открытие катка – это наша первая «ласточка», это первый построенный каток в рамках Соглашения. Надеюсь, что он будет востребован не только жителями села Сигаево, но и всего Сарапульского района. Следующий год в Удмуртии объявлен годом здоровья, поэтому нам особенно приятно преподнести такой подарок району, который будет служить на благо здоровью людей!

Со словами благодарности выступил Глава Сарапульского района Игорь Владиславович Асабин:

- 2018 год стал по-особенному «спортивным» для нашего района: в этом году мы получили такие замечательные подарки, как объект, который открываем сегодня. Этот комплекс появился благодаря нашим неравнодушным партнерам и друзьям - Благотворительному фонду «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева, компании «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в лице генерального директора Дмитрия Витальевича Арсибекова. От всей души благодарим вас! Мы постараемся, чтобы он стал настоящим центром, ярким и любимым для всех жителей села Сигаево.

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Работа в рамках Соглашения о развитии детско-юношеского хоккея будет продолжена в 2019 году: запланировано строительство крытых катков в с. Каракулино и г. Камбарке, хоккейной коробки в с. Шаркан, также будет продолжено строительство ледовой арены в г. Можге.

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