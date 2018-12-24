50-летнему мужчине, который насильно удерживал ребенка в квартире в Удмуртии вынесли приговор

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-24T14:55:33+03:00

Также установлено, что он совершил еще одно преступление

Изменить размер текста: A A

50-летнему мужчине, который насильно удерживал ребенка в своей квартире в Удмуртии вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

- 4 сентября 2018 года подсудимый в городе Воткинск подошел к 8-летнему мальчику и попросил помочь донести пакеты до квартиры, на что мальчик согласился. После мужчина закрыл мальчика в квартире и забрал у него телефон. Но до этого ребенок успел позвонить и сказать, что его похитили, - сообщает ведомство.

Кроме этого установлено, что мужчина совершил еще одно преступление, он незаконно проник в квартиру потерпевшей и украл дверь, ущерб составил 1,5 тысячи рублей.

Подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал раскрытию преступления – это послужило смягчающими обстоятельствами. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Какая погода ждет ижевчан в последнюю неделю уходящего года?(подробнее).

В Удмуртии установили предельные тарифы на проезд через реку Кама и Буй(подробнее).

В детском саду №71 на Песочной, 4 в Ижевске эвакуировали почти 200 детей, что же произошло(подробнее).