2018-12-24T14:55:33+03:00
Происшествия

50-летнему мужчине, который насильно удерживал ребенка в квартире в Удмуртии вынесли приговор

Также установлено, что он совершил еще одно преступление
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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50-летнему мужчине, который насильно удерживал ребенка в своей квартире в Удмуртии вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

- 4 сентября 2018 года подсудимый в городе Воткинск подошел к 8-летнему мальчику и попросил помочь донести пакеты до квартиры, на что мальчик согласился. После мужчина закрыл мальчика в квартире и забрал у него телефон. Но до этого ребенок успел позвонить и сказать, что его похитили, - сообщает ведомство.

Кроме этого установлено, что мужчина совершил еще одно преступление, он незаконно проник в квартиру потерпевшей и украл дверь, ущерб составил 1,5 тысячи рублей.

Подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал раскрытию преступления – это послужило смягчающими обстоятельствами. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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