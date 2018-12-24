СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-24T18:06:54+03:00

Данные предоставлены за три месяца, с октября по декабрь

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Удмуртия вошла в ТОП-10 по продажам мандаринов к Новому году. Об этом сообщает OFD.ru, который провел аналитическое исследование по продажам мандаринов с 12 сентября по 18 декабря.

В сентябре россияне купили более шести тонн мандаринов. Средняя стоимость за килограмм составляет 82,23 рубля. В ТОП-10 по продажам мандаринов вошли Красноярский край, Томская область, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Кемеровская область, Башкортостан, Удмуртия, Алтайский край и Московская область.

В Удмуртии продано более 150 тонн мандаринов, средняя стоимость за килограмм – 74,69 рублей. Самый пик продаж начался в 19-25 ноября, за неделю было продано 371 тонны мандаринов. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря – продано 340 тонн мандаринов.

Самые дорогие мандарины с 10 по 16 декабря из ЮАР и Перу 298 и 263 руб. за кг соответственно, а самые доступные из Турции - 85 руб.

Кстати в Удмуртии больше всего покупают турецкие сорта мандаринов.

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