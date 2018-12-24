Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет ижевчанампоступить в вуз мечты

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-24T15:37:42+03:00

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Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» предлагает оформить подписку «Лицей Плюс Экзамены», которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки – 499 рублей.

Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно «подтянуть», чтобы поступить в нужный вуз.

Подписка «Лицей Плюс Экзамены» включает:

- углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации;

- онлайн-консультант – персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития;

- один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны;

- один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки;

- повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами;

- календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования;

- «Мои бонусы» – бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.

Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.

Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей», подписках и новогодних акциях доступны по ссылке.

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