СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-24T15:42:31+03:00

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Мошенник из Удмуртии незаконно получил кредит в размере почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

- Следствие установило, что мужчина незаконно получил в АО «Россельхозбанк» кредит на сумму почти 3 миллиона рублей, дав при этом ложные сведения о месте работы и размерах зарплаты на себя и поручителя, - сообщает ведомство.

Подсудимый признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года.

Подсудимый полностью возместил ущерб, но суд назначил еще и штраф.

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