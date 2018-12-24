Как будут ездить автобусы в Ижевске в новогодние праздники?

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-24T16:02:23+03:00

Расписание изменится только с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года

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Автобусы Ижевска изменят свое расписание в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Итак, 29 декабря, в субботу автобусы будут работать по расписанию буднего дня.

30 декабря, в воскресенье, автобусы будут ездить по расписанию субботнего дня.

31 декабря, в понедельник – расписание воскресного дня.

В новогоднюю ночь маршруты №8, 11, 22 и 40 будут ездить дольше. Последние полные рейсы из центра запланированы на 2.30, после этого автобусы едут короткими рейсами в парк. Маршрут №22 после 23.00 будет курсировать сокращенными рейсами «Оранжевый комплекс – Северный микрорайон». Также с 31 декабря на 1 января ИПОПАТ планирует завершить работу к 4 утра.

1 января 2019 года пассажиры могут ориентироваться на расписание воскресного дня, но интервалы будут увеличены примерно до обеда. Также автобусы №6 и 36 1 января не будут ездить.

Со 2 по 8 января 2019 года на всех маршрутах будет действовать расписание воскресного дня.

Подробнее о расписании можно узнать на сайте. А также можно отследить нужный транспорт с помощью сервиса ИГИС.

Напомним, что в новогодние праздники изменится и движение троллейбусов и трамваев(подробнее).

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