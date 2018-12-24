Приглашение Деда Мороза на Новый год ижевчанам обойдется в 979 рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-24T16:34:28+03:00

С этими цифрами Ижевск оказался на втором месте по цене вызова Деда Мороза

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Пригласить Деда Мороза на Новый год ижевчанам обойдется в 979 рублей. Сравнили цены и составили рейтинг специалисты Авито.

В рейтинге по доступности цены на вызов Деда Мороза Ижевск оказался на второй строчке. Дешевле всего позвать новогоднего волшебника можно в Тольятти – 913 рублей, а дороже всего в Москве 2272 рубля. В целом в России эта услуга подорожала в России на 2% и стоит 1394 рубля.

А вот чтобы купить костюмы Деда Мороза и Снегурочки, жителям Ижевска придется отдать 2 859 рублей и 2 274 рубля соответственно. Самый дорогой костюм Деда Мороза обойдется жителям Барнаула – 7004 рубля, а самый дешевый – в Красноярске – 2157 рублей. Самый дорогой костюм Снегурочки обойдется жителям Нижнего Новгорода – 4625 рублей, а самый дешевый в Ульяновске – 1467 рублей.

В рейтинге по доступности цены на костюмы зимнего волшебника и его внучки Ижевск оказался на пятой строчке.

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