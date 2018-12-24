Мужчина понес наказание за избиение пожилой женщины-инвалида в доме престарелых Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-24T17:46:22+03:00

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Мужчина понес наказание за избиение пожилой женщины-инвалида в доме престарелых в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В сентябре 2018 года в доме престарелых, ранее привлеченный к административной ответственности 61-летний мужчина, поссорившись из-за громко работающего телевизора, нанес несколько ударов руками и ногами 86-летней женщине-инвалиду, - сообщает ведомство.

У женщины 2 группа инвалидности, она с трудом передвигалась и не могла оказать сопротивление. Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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