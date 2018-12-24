2018-12-24T17:46:22+03:00
Происшествия

Мужчина понес наказание за избиение пожилой женщины-инвалида в доме престарелых Удмуртии

Женщина не могла оказать сопротивления
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мужчина понес наказание за избиение пожилой женщины-инвалида в доме престарелых в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В сентябре 2018 года в доме престарелых, ранее привлеченный к административной ответственности 61-летний мужчина, поссорившись из-за громко работающего телевизора, нанес несколько ударов руками и ногами 86-летней женщине-инвалиду, - сообщает ведомство.

У женщины 2 группа инвалидности, она с трудом передвигалась и не могла оказать сопротивление. Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Приятный подарок для ижевчан подготовил Михаило-Архангельский собор(подробнее).

В Ижевске фокусник из США показал слабовидящим детям магию! Кевин Спенсер ездит по городам России и помогает особенным людям. По ссылке есть видео.

Во сколько рублей ижевчанам обойдется пригласить Деда Мороза домой в Новый год(подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В чемпионате по хоккею на валенках в Ижевске стали известны финалисты
Приятный подарок для ижевчан подготовил Михаило-Архангельский собор
Пробки в Ижевске достигли 10 баллов
Оказалось, жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени Александра Солженицына
В ближайшие дни на территории Удмуртии ожидаются метель и снежные заносы
Приглашение Деда Мороза на Новый год ижевчанам обойдется в 979 рублей
Как будут ездить автобусы в Ижевске в новогодние праздники?
Мошенник из Удмуртии незаконно получил кредит в размере почти 3 миллиона рублей
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет ижевчанампоступить в вуз мечты
Удмуртия вошла в ТОП-10 по продажам мандаринов
50-летнему мужчине, который насильно удерживал ребенка в квартире в Удмуртии вынесли приговор
При поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в с. Сигаево построен крытый многофункциональный каток
Злоумышленник, который обокрал микрофинансовую организацию в Удмуртии, задержан «по горячим следам»
График выдачи пенсии в января 2019 года в Удмуртии изменится
В Удмуртии разыскивается водитель, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся
Что сейчас происходит со зданием бывшего киноцентра «Дружба»?
Студенты одного из техникумов Удмуртии украли огнетушители
В 2019 году во всех отделах судебных приставов в Удмуртии начнет работать дежурный судебный пристав
У двух школ Ижевска в 2019 году появятся стадионы
Ижевчанка хотела снять порчу за 150 тысяч рублей
Двоих мужчин задержали в Ижевске по подозрению в краже ограждения школы
В Ижевске из-за задымления в детском саду №71 на Песочной эвакуировали 216 человек
Ижевск вошел в топ-10 рейтинга популярных курортов России для сноуборда
На 2019 год в Удмуртии установили предельный тариф проезда по мосту через реки Кама и Буй
Почему олимпийские чемпионы не приедут на «Ижевскую винтовку»?
Какая погода ожидает жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года?
Елизавета Туктамышева и Алина Загитова из Удмуртии примут участие в международных соревнованиях
Команда автомобилистов из Удмуртии составила фигуру свиньи из машин